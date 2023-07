Una turista finlandese di 21 anni è morta sabato dopo essere caduta in un precipizio mentre percorreva, in compagnia di un ragazzo, il Sentiero degli Dei. Il tragico incidente è avvenuto nel territorio del comune di Agerola, in provincia di Napoli, nei pressi del punto denominato “mattonella 7”. Sul luogo sono intervenuti in maniera tempestiva il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’Elisoccorso del 118 e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo aver individuato il corpo, finito nella folta vegetazione, i soccorritori hanno agevolato le operazioni si sbarco dell’equipe medica, che ha solamente potuto constatare il decesso della giovane.

La vittima si chiamava Natalia Vera Wihelmina Hogstom e soggiornava a Ravello, in costiera amalfitana, in compagnia di un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità, al momento sembra si tratti di una caduta accidentale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tratto di sentiero che ha portato alla morte la giovane scandinava era in quel momento “off-limits” a causa di una “frana”, e in caso ci fosse stata una guida sicuramente avrebbe optato per evitare di percorrere quel pezzo di sentiero.