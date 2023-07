Nessuno è in grado non solo di battere, ma nemmeno di contrastare Max Verstappen. L’olandese completa con la vittoria del Gran Premio un weekend da record in Austria: pole position al venerdì, pole anche nelle qualifiche Shootout, vittoria nella gara Sprint, vittoria nel normale Gp e pure il giro veloce in gara, rubato al suo compagno di squadra Sergio Perez, montando le gomme soft proprio all’ultimo giro. Una mossa da cannibale, che suggella il dominio del campione del mondo e della sua Red Bull, proprio nel circuito di casa di Spielberg. Festeggia anche la Ferrari, che torna a essere la macchina più veloce nel campionato degli altri: Charles Leclerc è riuscito a difendere il secondo posto fino al traguardo, Carlos Sainz invece ha dovuto cedere il terzo gradino del podio a Perez, che ha rimontato dalle retrovie. Se non altro, la rincorsa a Mercedes e Aston Martin nella classifica Costruttori è ufficialmente cominciata.

Alle spalle di Red Bull e Ferrari si piazzano la McLaren Lando Norris e l’Aston Martin di Fernando Alonso. A completare la top ten le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, l’Alpine del francese Pierre Gasly e l’altra Aston Martin di Lance Stroll. È stata una gara condizionata anche dai track limits, che come durante le qualifiche hanno tormentato i piloti: Sainz e Hamilton, ma non solo, ne hanno fatto le spese beccandosi 5 secondi di penalità. Una regola ridicola, di cui la F1 non ha davvero bisogno. Se nelle retrovie ci sono stati bagarre e sorpassi, la F1 avrebbe appunto bisogno di qualcuno in grado di reggere il confronto con la Red Bull di Verstappen. La sua prima posizione non è stata mai davvero in discussione, nemmeno quando grazie a una Virtual Safety Car la Ferrari ha provato una mossa diversa, richiamando ai box i due piloti per un cambio gomme anticipato. L’olandese ha proseguito e dopo la sua sosta ha superato agilmente Leclerc, riprendendosi definitivamente la prima posizione.

L’ordine d’arrivo del Gp d’Austria

M. Verstappen Red Bull C. Leclerc Ferrari + 5″155 S. Perez Red Bull + 17″188 C. Sainz Ferrari + 21″377 L. Norris McLaren + 26″327 F. Alonso Aston Martin + 30″317 L. Hamilton Mercedes + 39″196 G. Russell Mercedes + 48″403 P. Gasly Alpine + 57″667 L. Stroll Aston Martin + 59″043 A. Albon Williams + 69″767 E. Ocon Alpine + 1 giro L Sargeant Williams + 1 giro G. Zhou Alfa Romeo + 1 giro N. De Vries AlphaTauri + 1 giro V. Bottas Alfa Romeo + 1 giro Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro O. Piastri McLaren + 1 giro K. Magnussen Haas + 1 giro N. Hulkenberg Haas Ritirato

La classifica Piloti dopo il Gp d’Austria

M. Verstappen Red Bull 229 S. Perez Red Bull 148 F. Alonso Aston Martin 129 L. Hamilton Mercedes 108 C. Sainz Ferrari 86 C. Leclerc Ferrari 72 G. Russell Mercedes 70 L. Stroll Aston Martin 43 E. Ocon Alpine 31 L. Norris McLaren 22 P. Gasly Alpine 17 N. Hulkenberg Haas 9 A. Albon Williams 7 O. Piastri McLaren 5 V. Bottas Alfa Romeo 5 G. Zhou Alfa Romeo 4 Y. Tsunoda AlphaTauri 2 K. Magnussen Haas 2 N. De Vries AlphaTauri 0 L. Sargeant Williams 0

La classifica Costruttori dopo il Gp d’Austria