La pioggia aumenta lo spettacolo nelle retrovie, non cambia la solfa là davanti: Max Verstappen domina e vince anche la Sprint Race del gran premio d’Austria. L’olandese della Red Bull ha avuto un brivido giusto nel primo giro, quando ha dovuto superare il compagno di squadra Sergio Perez per prendersi la prima posizione. Poi ha iniziato a macinare ritmo e tutti gli altri piloti lo hanno rivisto solo dopo l’arrivo. Sull’asfalto bagnato del circuito di Spielberg una bella gara di Carlos Sainz, che ha portato la Ferrari sul terzo gradino del podio dietro alle due Red Bull. In grande difficoltà invece Charles Leclerc, che già aveva faticato nelle qualifiche shootout: il monegasco ha a lungo lottato con Esteban Ocon, poi ha chiuso 12esimo dopo il cambio gomme per gli ultimi giri.

La Sprint è cominciata con asfalto bagnato e tutti con le gomme intermedie. La grande sorpresa è stata la Haas di Nico Hulkenberg che a lungo è rimasto in seconda posizione, per poi crollare nella seconda parte della gara da 24 giri. Grande lotta invece dietro alle due Aston Martin, ma nessuno è riuscito a uscire dalla mischia e aggrapparsi al treno dei primi. Al giro 18 alcuni team hanno provato a mischiare le carte, con la pista che andava man mano asciugandosi, montando le soft. Ha funzionato soprattutto per Russell, che è riuscito a recuperare diverse posizioni e chiudere ottavo. Leclerc invece ha montato le medie ed è scivolato ancora più indietro.

Il monegasco della Ferrari dovrà essere bravo a resettare dopo un sabato difficile, perché domenica nel normale gran premio ha una grande chance di conquistare un podio: scatta in prima fila al fianco di Verstappen, che in questo momento pare di un altro pianeta. Occasione anche per Sainz, che scatta terzo e ha dimostrato di trovarsi molto a suo agio sulle curve del circuito austriaco. La Ferrari dovrà dimostrare di avere un passo gara in grado di reggere il confronto con Aston Martin e Mercedes, che questa volta partono alle spalle.

L’ordine d’arrivo della Sprint del GP d’Austria:

​1. Verstappen (Red Bull)

​2. Perez (Red Bull)

​3. Sainz (Ferrari)

​4. Stroll (Aston Martin)

​5. Alonso (Aston Martin)

​6. Hulkenberg (Haas)

​7. Ocon (Alpine)

​8. Russell (Mercedes)

​9. Norris (McLaren)

​10. Hamilton (Mercedes)

La classifica del Mondiale dopo la Sprint del Fp d’Austria:

​1. Verstappen 203

2. Perez 133

3. Alonso 121

4. Hamilton 102

5. Sainz 74

6. Russell 66

7. Leclerc 54

8. Stroll 42

9. Ocon 31

10. Gasly 15