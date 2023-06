Paula Moulton, star di Britain’s Got Talent, è morta all’età di 52 anni. La Moulton era diventata subito una delle preferite dai fan quando è apparsa nella serie del 2012 come parte del doppio di danza nel quale lei si esibiva in sedia a rotelle. La causa della morte non è stata resa nota. La Moulton aveva precedentemente parlato della sua battaglia contro il “superbatterio” MRSA, che ha contratto nel 1995 dopo aver sofferto di polmonite. Lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) per le sue caratteristiche di multiresistenza, costituisce una delle problematiche più importanti di sanità pubblica a causa dell’impatto epidemiologico ed economico, con conseguenze gravi in termini di aumento della mortalità, della durata delle degenze ospedaliere e dei costi sanitari. Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità: “MRSA è tra i principali patogeni responsabili di infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo. L’Italia, dai primi anni 2000, è uno dei Paesi europei con le più alte percentuali di resistenza alla meticillina nei ceppi di S. aureus. Nel nostro Paese, secondo i dati del Sistema di sorveglianza nazionale dell’antibiotico-resistenza AR-ISS, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), la percentuale di MRSA responsabile di infezioni invasive (sangue e liquor) si è mantenuta stabile dal 2015 al 2020, attestandosi intorno al 34%. MRSA rappresenta una delle principali cause di infezioni correlate all’assistenza (ICA) e, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) stima che in Europa, tra tutte le ICA causate da batteri resistenti agli antibiotici, MRSA sia responsabile di quasi il 44% dei casi e oltre il 20% di eccesso di mortalità”.

L’infezione aveva lasciato la Moulton con gravissime conseguenze. In un’intervista del 2012, aveva detto: “Ho un danno ai nervi. Posso stare in piedi ma non posso camminare e uso le stecche per le gambe quando mi alzo. Sono passati 17 anni da quando ho contratto il MRSA. Ero così malata che non ricordo molto a riguardo”. La Moulton all’epoca aveva detto al Daily Star : “Avrebbe dovuto uccidermi perché avevo la setticemia. Sono fortunata ad essere viva.” E aveva aggiunto: “Quando mi è stato detto che sarei stata su una sedia a rotelle, in realtà è stato un sollievo perché stavo cadendo a pezzi ed ero così esausta. Inizialmente riuscivo ad alzarmi con le stampelle ma causava così tanti danni che l’unica opzione era usare una sedia a tempo pieno.” Nel 2012 l’ex assistente sociale e il suo compagno di ballo Gary Lyness hanno impressionato i giudici di Britain’s Got Talent, eseguendo una performance sulla canzone Empire State of Mind di Alicia Keys. Il giudice David Walliams ha dichiarato: “È stato incredibile, avete trasformato quello che avrebbe potuto essere negativo, in positivo”. Amanda Holden ha aggiunto: “Il tuo controllo e il modo in cui ti muovi su quella sedia a rotelle è fantastico”. Paula ha rivelato all’epoca: “Non ho mai ballato prima. Ho seguito solo sei lezioni di danza classica. Abbiamo partecipato al programma perché volevamo dire alla gente che questo è ciò che puoi fare. Ho un danno al gomito, alla spalla, ho l’artrite ma la mia salute è migliorata molto da quando ho iniziato. E non ci sono solo benefici fisici, migliora l’autostima, la fiducia e altro ancora.” Paula e il suo compagno di ballo Gary sono diventati la prima e unica coppia di danza sportiva latina in sedia a rotelle di alto livello della Gran Bretagna. Hanno lanciato l’organizzazione di beneficenza Strictly Wheels nel 2016.