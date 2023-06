“Non si aggrava la situazione sulla terza rata del Pnrr. Il mio punto di vista è un po’ più ottimista rispetto al suo”. Così Giorgia Meloni, a margine del Consiglio Ue, rispondendo a un giornalista che le chiedeva conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Gli spoiler che cercano il minare il nostro lavoro non stanno centrando l’obiettivo”, ha aggiunto, riferendosi a “ricostruzioni un po’ bizzarre che leggo sulla stampa”. “Sulla quarta il lavoro è in corso ed è lungo, ma guardi io sono molto più ottimista di lei”, ha continuato.

Parlando del Mes, invece, Meloni ha aggiunto: “Sul Mes il tema non mi viene posto per cui evidentemente è possibile che non ci sia la stessa attenzione” in Europa “che diamo noi nel dibattito italiano”.