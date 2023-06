“Cosa c’entra Nordio con Fratelli d’Italia, lui che è un berlusconiano doc?”. A chiederlo è il direttore di il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, dal palco di ‘Felix’. la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Nordio era un perfetto ministro della Giustizia dei governi Berlusconi. Ha annunciato infinite volte che le intercettazioni sono un abominio e vanno limitate e recentemente ha annunciato che taglierà il budget alle Procure della Repubblica e alla polizia giudiziaria, dandogli un tetto massimo per le intercettazioni ed è stupefacente che lo dica lui che fa ha fatto milioni di intercettazioni soltanto per il processo Mose. Immaginate se una Procura ad ottobre finisce il budget e poi sequestrano un bambino a quel punto come si fanno le intercettazioni? – e conclude – Nordio delira quotidianamente”.