La dea bendata torna a baciare la provincia di Frosinone (Lazio). Dopo la vincita da 4 milioni di euro in una tabaccheria di Pignataro Interamna lo scorso 17 febbraio, il 28 giugno arriva un altro super bottino. Con un biglietto da 5 euro della serie Miliardario, una signora di Piedimonte San Germano ha vinto mezzo milione di euro. La protagonista è una cliente abituale del bar di Corrado Urbano, ex centrocampista di Serie A e oggi allenatore del Massese in Eccellenza. “Guardi qui: ho vinto 500 euro con questo gratta e vinci”, l’esordio della donna. Il mister che conosce bene la signora – ogni mattina fa colazione nel suo locale con cornetto e gratta e vinci – si è messo a controllare bene il tagliando e c’è da immaginarsi che sarà rimasto sbigottito. “Signora, lei ha vinto mezzo milione”, ha esclamato. Il numero magico? Il 43.