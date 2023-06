Fresco, semplice, amato da grandi e piccini di tutto il mondo: il gelato è uno degli alimenti simbolo dell’estate. E in queste ore è finito al centro di una bufera nata sul web nell’ambito della storica rivalità tra Roma e Milano. Se infatti nei giorni scorsi era salita alla ribalta la storia di Andrea, un ragazzo romano che aveva raccontato di essersi trovato a dover pagare una cena di compleanno a cui era stato invitato, adesso a far discutere è la questione del costo extra della panna sul gelato. Di fatto, in genere, al Nord come al Sud molti locali la fanno pagare fra i 20 e i 50 centesimi in più rispetto al prezzo del gelato.

Ad andare controcorrente è una gelateria nel quartiere Testaccio di Roma, che ha fatto della panna gratis una questione di principio. Come? Con un cartello che recita: “La panna è gratis perché non stamo a Milano”. Il messaggio ironico è stato prontamente fotografato e postato nelle stories dalla giornalista Rai, Monica Leofreddi, e, come si poteva immaginare, ha fatto il giro della Rete attirando su di sé sia commenti a favore che critiche. Il web si è infatti spaccato tra chi sostiene che la panna, avendo un costo minore rispetto al gelato, può essere un “extra sopportabile” per le gelaterie, e chi invece dà ragione al capoluogo lombardo, riconoscendogli una vena imprenditoriale più all’avanguardia rispetto alla Capitale.