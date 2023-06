Il Grande Fratello Vip si è appena concluso con la vittoria di Nikita Pelizon e la produzione è già al lavoro per cercare i nuovi concorrenti. L’ottava edizione, come già annunciato, rivedrà il programma, anche se in parte, tornare alle origini: i partecipanti non saranno solamente vip ma anche persone comuni e influencer con poca notorietà. E nelle ultime ore, dal settimanale Oggi, arriva il nome del primo possibile inquilino. Chi sta per firmare l’accordo? Annalisa Chirico, giornalista, saggista e opinionista televisiva per diverse trasmissioni come TikiTaka, La Repubblica delle Donne di Chiambretti e Matrix. In più, founder CEO di AC Advocacy & Communication srl e scrive per Il Foglio di giustizia, politica e donne. Riguardo la sua vita privata si conosce poco: in passato ha avuto una relazione con Chicco Testa, ex presidente dell’Enel e nel 2018 è stata paparazzata su uno yacht con Luca Cordero di Montezemolo.

Torniamo al GF8. Stando alle indiscrezioni, tra i nomi provinati c’è anche quello di Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram ha oltre 240mila follower. Per il resto, si vocifera di possibili nuovi volti sulla poltrona da opinionista. Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, secondo TvBlog e Dagospia, ad affiancare Alfonso Signorini potrebbero comparire: Emanuele Filiberto di Savoia, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.