È la classica situazione nella quale come fai sbagli. Oggi è il compleanno di Paolo Maldini, per il Milan non fare gli auguri a una leggenda rossonera sarebbe stata una grave mancanza di rispetto. Allo stesso tempo, però, quel post di buon compleanno “per il nostro leggendario capitano” suona davvero beffardo visto che arriva a 20 giorni di distanza dal licenziamento di Maldini da parte del patron Gerry Cardinale. La società, insomma, ha deciso di fare gli auguri a Maldini – oggi 55 anni – ed è stata riempita di insulti dai tifosi rossoneri. In molti, d’altronde, non hanno digerito la scelta del club di cacciare un simbolo della storia del Diavolo, ancora di più dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, seppur ben ricompensata da circa 70 milioni di euro più bonus.

La dirigenza e Cardinale in persona dovranno presto chiudere i primi colpi di mercato per ricucire con il cuore infranto di molti milanisti. Intanto, già pochi minuti dopo la pubblicazione, sia su Twitter che su Instagram il post del Milan che fa gli auguri a Maldini è pieno zeppo di commenti con un unico hashtag: #CardinaleOut. “Avete la faccia tosta di fargli gli auguri, vergognatevi”, scrive Pietro. Molti sono d’accordo con lui e una delle parole più usate dai tifosi è “pagliacci“. Un altro utente scrive: ” Potevate sforzarvi un po’ di più per uno che nella vita ha vinto più di quanto questa proprietà potrà mai anche solo sognare“. Pierpaolo rincara la dose: “Ridicoli”.