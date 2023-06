L’edizione Amici 22, finita il 15 maggio con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, oltre agli amori e alle amicizie sbocciate tra i concorrenti è stata ‘segnata’ anche da diverse liti – a beneficio di camera o no – tra i professori. E proprio una di queste sembra non essere piaciuta affatto a Maria De Filippi e alla produzione. I protagonisti? Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Stando a fonti vicine a chi lavora nell’organizzazione del talent, il furioso litigio tra il maestro di latino-americano e quello di hip hop avrebbe avuto luogo durante uno dei serali a causa delle esibizioni ‘speciali’ eseguite dai coach insieme alle loro colleghe di squadra, Arisa e Lorella Cuccarini. Il motivo? L’ego di Raimondo sarebbe stato messo a dura prova dalle spettacolari corografie di Emanuel Lo che, nonostante non si esibisse da 15 anni, avrebbe messo in ombra sia il ballerino di latino che la voce di Arisa. E proprio questo litigio ha alimentato i rumors di un presunto addio di Todaro da Canale 5 per tornare alla Rai e a Ballando con le stelle. Cosa accadrà in futuro? Al momento la produzione non si è ancora sbilanciata e i rumors, si sa, sono fatti (anche) per essere smentiti.