Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, una settimana fa si era mostrata in ospedale con un messaggio ironico che rassicurava i fan “di non aver fatto il lifting”, limitandosi a dire che “dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata!”. E adesso, mentre prosegue la convalescenza, ha deciso di affidare ad un post su Instagram il racconto di quanto accaduto: “Ho rimosso un adenoma pleomorfo, un tumore benigno che colpisce le ghiandole salivari, che era messo in una parte anche abbastanza antipatica, nella parte profonda della parotide”. Aggiunge: “L’ho preso per fondoschiena perché me ne sono accorta, poteva ingrandirsi e compromettere tutta la faccia. E invece, il chirurgo, il medico Domenico Tassone, che mi ha operato ha fatto un lavoro stupendo”.

“Una nuova lezione di vita” che per fortuna sarà legata ad una pagina del suo passato. E così, in un successivo post, esulta: “Ecco ciò che rimane di un mese ‘diverso’ e molto intenso. L’esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca”. “Ringrazio ancora il dott. prof. Lup Mannar Domenico Tassone che mi ha operato e che ha capito immediatamente la situazione. Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni“. Per poi concludere con tono liberatorio: “Ora che il bubbone non c’è più aff***ulo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente! Baci”.