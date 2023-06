“Se suo figlio è cieco, non deve venire in questa spiaggia”. Poche parole pronunciate sulla spiaggia libera di Chiavari, in Liguria, che hanno provocato un malore in un 33enne non vedente, Emanuele, arrivato nella località per fare il bagno insieme alla madre. Ad attaccare il ragazzo sono stati due turisti originari di Milano che, infastiditi dal fatto che la madre dell’uomo avesse spostato due sedie sdraio per consentire al figlio di arrivare in mare, hanno iniziato ad attaccarli. L’episodio è avvenuto domenica 18 giugno e a causa dell’insofferenza della coppia, il 33enne ha avuto un malore per la paura. È stato quindi portato al pronto soccorso di Lavagna, dove, dopo avere ricevuto rassicurazioni dai medici, è stato dimesso, ma dovrà essere sottoposto a ulteriori controlli. “Una storia agghiacciante difficile anche da commentare”, spiega Nicolò Pagliettini, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della sezione di Chiavari, che ha denunciato l’episodio. Sul posto domenica sono arrivati i carabinieri, chiamati dalla mamma di Emanuele, visto che in spiaggia anche altri bagnanti erano intervenuti contro la coppia. “Non farò finta di nulla dopo quello che è successo – ha detto al Secolo XIX Loredana Cordia, madre del 33enne – Non so domenica come abbia fatto a rimanere calma, ho spiegato loro che mio figlio non vedeva, non mi aspettavo compassione. Ma nemmeno l’ordine di non portarlo più lì”.

