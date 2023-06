Un minore di 12 anni questa mattina è stato accompagnato d’urgenza dai suoi parenti presso il pronto soccorso di via Coppola a Napoli, dove i sanitari hanno solamente potuto constatare il decesso del giovane. I carabinieri della stazione di Agerola sono intervenuti presso il pronto soccorso e hanno avviato le indagini per risalire alle cause e alla dinamica che hanno portato alla morte del ragazzino.

La salma del 12enne è stata trasferita in obitorio a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che sta indagando per una ricostruzione chiara e certa dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni fornite alla Procura dai parenti, il ragazzo è stato disarcionato mentre era in sella ad un mulo andando incontro ad un trauma cranico fatale per la sua vita.

Il giovane è morto in località Ponte Tito di Agerola mentre si trovava in compagnia del nonno. I carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche sono sul posto e insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno cercando di ricostruire la dinamica. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della stalla dove sono avvenuti i fatti e l’autopsia sul corpo del minore. L’obiettivo degli inquirenti è capire se qualcuno ha assistito all’evento e se sono ravvisabili eventuali profili di responsabilità.