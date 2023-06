La misteriosa carriera di Wayne Santana e dove trovarla. Il rapper è ora un solista ma ha fatto parte della Dark Polo Gang. Santana, nel corso di una diretta social, ha risposto alla già inopportuna e sessista domanda di un fan. “Ma Tony Effe si sta s*****do Emma Marrone?”. La cantante e Tony Effe, ex ‘socio’ di Wayne Santana nella DPG, hanno fatto una canzone insieme “Taxi sulla Luna”. Lavoro, dunque. La risposta del signor Santana Wayne, al secolo Umberto Violo: “Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro”. Incommentabile. I commenti social non si sono fatti attendere: “Wayne Santana, musicista, si ritrova in live con i suoi followers a deridere @MarroneEmma tra battute misogine e offensive. In verità si è descritto da solo: è ridotto malissimo (davvero tanto) un’artista che, a pochi giorni dall’uscita del suo singolo, invece di pensare alla musica e a come far girare il pezzo, fa il coglioncello sui social. IMBARAZZANTE!”, “L’orrenda risposta misogina di Wayne Santana fa scoppiare la bufera sul rapper catanese”, “Tanto per cominciare, questo ma chi è?”, “Sono in imbarazzo per lui”, e così via. Marrone è capacissima di parlare per sé ma dubitiamo che voglia dare attenzione a Santana Wayne.