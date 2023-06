Ancora una volta i Simpsons hanno predetto il futuro. Dopo aver previsto la corsa di Trump alle presidenziali 2024 e la morte della regina Elisabetta II ecco che molti fan della serie ideata da Matt Groening fanno riemergere in rete un episodio dei Simpsons del 2006 dove Homer si immerge su un catafalco come il Titan per recuperare un tesoro di famiglia. L’episodio s’intitola Homer’s Paternity Coot e vede Homer al comando della capsuletta con leve e levette fino a quando le spie dell’esaurimento dell’ossigeno si accendono come luci di natale e il protagonista in giallo emette il suo classico singulto terrorizzato. Forse la “profezia” è stata dettata dall’executive della serie, Mike Reiss, che nelle scorse ore ha spiegato di aver viaggiato quattro volte con il sommergibile Titan per sfiorare il relitto del Titanic?