Davide Frattesi esce allo scoperto ma le sue parole, più che chiarire, aumentano le ansie dei tifosi. Il centrocampista del Sassuolo è l’oggetto del desiderio del calciomercato italiano: conteso da diversi top club, con Inter a Milan in testa, ma anche Roma e soprattutto Juventus in agguato. “Cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra“, ha rivelato Frattesi nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Una confessione importante, che però non è ancora definitivo. E nelle parole del calciatore della Nazionale si colgono varie sfumature.

Frattesi non fa il nome della squadra: “Non sarebbe corretto – spiega – perché le trattative possono morire all’improvviso“. Lui però conferma di aver scelto la maglia da indossare nella prossima stagione: “E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me”. Qual è la destinazione preferita del centrocampista? “Io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale“. Parole che sembrano escludere il Milan, visto che Pioli ha sempre giocato con due mediani e un trequartista. Con le mezzali giocano invece sia l’Inter di Inzaghi che la Juve di Allegri.

C’è un’altra dichiarazione che fa sognare i tifosi nerazzurri: “All’Inter troverei Barella, sarebbe un problema? No, assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio dei danni…”. Successivamente però Frattesi, sulla possibilità di disputare la Champions League, sembra lasciare una porta aperte anche ai bianconeri: “Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo”.

Parole che fanno sperare gli juventini ma anche i rossoneri: “L’ipotesi Milan in crescita dopo l’addio di Tonali? Posso soltanto dirle quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh“. Insomma, Frattesi ha già scelto dove vuole giocare, ma è consapevole che le vie del mercato sono infinite. Una cosa è certa, non resterà a Sassuolo: “A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità“.