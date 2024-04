Sono stati oltre 350mila, stando ai numeri forniti dalla questura, i tifosi che si sono riversati lungo le strade di Milano per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto dell’Inter. La festa è iniziata al termine della partita contro il Torino, delle ore 12:30, vinta dai nerazzurri per 2 a 0. Al fischio finale in migliaia tra appassionati e supporters interisti si sono posizionati lungo il percorso che i giocatori hanno poi compiuto a bordo di due pullman scoperti. Sette ore di “viaggio” fino a piazza Duomo, iniziato intorno alle 16 quando i ragazzi di mister Inzaghi hanno lasciato lo stadio. Successivamente il corteo nerazzurro ha imboccato via Caprilli, corso Sempione, via della Liberazione (dove si trova la sede della società) e via Manzoni. E sono arrivati in Duomo intorno alle 23. Poi l’ingresso in terrazza, sopra la piazza, attraverso corridoi transennati e presidiati.

Secondo quanto riportato dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi, non c’è stato nessuno sconto o ferito grave ma circa quaranta persone sono state soccorse dopo essere state colte da malore. “L’attenzione posta dalla Questura nella gestione dell’evento – aggiunge una nota – si è concentrata anche sulla preservazione di alcuni spazi iconici e simbolici ovvero nei quali si sarebbe potuta realizzare una pericolosa promiscuità tra persone impegnate nei festeggiamenti ed altre non interessate agli stessi.