Indiscrezioni, retroscena, titoli di giornale: Romelu Lukaku è al centro delle attenzioni del calciomercato. E il suo avvocato Sebastien Ledure con poche parole fa chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni. Partendo da un possibile interessamento del Milan, che avrà grande disponibilità economiche dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Un’ipotesi bizzarra, sia perché i rossoneri sembrano cercare profili giovani e sia perché Lukaku difficilmente accetterebbe di giocare per la squadra rivale. “Non ci sono discorsi in corso col Milan”, ha chiuso Ledure.

L’avvocato ha confermato invece che per ora l’attaccante belga ha rifiutato le mega-offerte arrivate dalla Saudi Pro League. Si è parlato addirittura di un ingaggio da oltre 30 milioni all’anno per tre stagioni. Ledure non parla delle cifre ma chiarisce la volontà del suo assistito: “Romelu vuole continuare a giocare in Europa, rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi”.

Buone notizie per l’Inter, quindi, che spera di riavere Lukaku in nerazzurro per riformare nuovamente la coppia con Lautaro Martinez. L’avvocato Ledure, che ha parlato con il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, però sottolinea come la trattativa sia tutt’altro che semplice: “La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria – ha aggiunto – Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro“.