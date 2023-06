Non c’erano più dubbi, ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Edin Dzeko dice addio all’Inter e a 37 anni comincia una nuova avventura in Turchia, con la maglia del Fenerbahce. “L’attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Poi sarà presentato al pubblico”, ha annunciato il club sui suoi social. Il bosniaco è stato convinto da un contratto biennale, che gli consentirà di continuare a giocare ad alti livelli fino a 39 anni. La conclusione dell’affare però, è importante soprattutto perché conferma la necessità dell’Inter di rivoluzionare il suo attacco: in questo momento, con Correa messo in vendita e Lukaku tornato al Chelsea, l’unico centravanti in rosa resta Lautaro Martinez.

La rinuncia a Dzeko però fa parte di un processo di snellimento del monte ingaggi nerazzurro. Il rinnovo del bosniaco infatti sarebbe costato all’Inter più di 9 milioni di euro in un anno: infatti, Dzeko in nerazzurro aveva un ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Insomma, l’Inter libera spazio per un possibile colpo in entrata, anche se il budget per comprare resta risicato finché non arriverà una vera e propria cessione: i due indiziati ad oggi sono Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Nel frattempo, anche altri mancati rinnovi stanno abbassando il costo degli stipendi in casa Inter: l’addio a Gagliardini permette di risparmiare quasi 3 milioni lordi, mentre se anche Handanovic e D’Ambrosio non dovessero rinnovare salterebbero anche i loro ingaggi che al lordo costano complessivamente all’incirca 9 milioni a stagione.