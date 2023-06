“Il fronte più caldo in Europa è quello Mes. E i nostri patrioti, le forze di maggioranza, che hanno fatto alla Camera? Hanno disertato il fronte. Non riescono a prendere una posizione”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha commentato la decisione della maggioranza che giovedì 22 giugno ha disertato la commissione Esteri alla Camera facendo sì che, in assenza dei deputati del centrodestra, il testo base del disegno di legge di ratifica del Messe fosse approvato.

Sottolineando che il Movimento 5 stelle ha una posizione chiara e ricordando quanto fatto da lui quando era presidente del Consiglio, Conte ha continuato: “Bisognava, con il subentro di Draghi, continuare sulla strada del Next Generation Eu, eppure non si è fatto nulla. Neppure per l’Energy recovery fund”. “Quindi oggi ci ritroviamo, con il governo Draghi prima e Meloni poi, che evidentemente non abbiamo margini”, ha proseguito.

“Io ho sempre sostenuto l’inadeguatezza del Mes ma non per ragioni ideologiche – ha aggiunto – Per questo ho evitato di prenderlo”. “Adesso le forze di maggioranza di assumano la responsabilità di approvarlo o meno, noi ci asterremo. Lo abbiamo già fatto con chiarezza”, ha concluso.