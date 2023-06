“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”: così Paolo Bonolis su Vanity Fair a proposito della separazione da Sonia Bruganelli. In una lunga intervista i due hanno spiegato, insieme, le ragioni del loro addio. Ora Alberto Dandolo, nella sua rubrica su Oggi, racconta di come alcuni rumors su una presunta relazione del conduttore siano infondati: “Soffre per la fine del suo matrimonio. A Oggi risulta che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia. Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.