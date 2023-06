“Dal punto di vista della gestione complessiva sul tema migranti non sembrano esserci cambiamenti significativi. Anzi, gli sbarchi in Italia sono triplicati. Su questo, ci aspettiamo dal governo un segnale chiaro che ancora non è arrivato”. Lo ha detto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, presente allo sbarco della nave ong Open Arms nel porto di Livorno con 117 migranti provenienti da Libia, Eritrea e Sudan. Salvetti ha precisato che “con l’arrivo della nave Open Arms si tratta del quinto sbarco in poco meno di sei mesi. Sono oltre 500 i migranti sbarcati nel porto di Livorno e come sempre la città risponde come sa ed esegue il compito che le è stato assegnato. Già dal 2019 dicevamo che il nostro sarebbe stato un porto sicuro, pronto a rispondere alle esigenze di chi è in difficoltà in mare”. Il primo cittadino ha poi sottolineato che “non basta fermarsi alla banchina o alla struttura di accoglienza: dobbiamo interrogarci sul livello di integrazione”.