È il grande giorno degli esami di maturità per gli studenti italiani. La prima prova scritta ha dato via al percorso che si concluderà poi con gli orali e il voto finale. Abbiamo raggiunto Angelina Mango, vincitrice del circuito canto dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, per farci raccontare le emozioni legate al suo esame di maturità al Liceo Artistico di quattro anni fa.

“La notte prima degli esami l’ho vissuta abbastanza serenamente, – ha spiegato a FqMagazine – ho preso la camomilla con la melatonina e sono andata a letto. Non ricordo che tema ho fatto, non lo ricordo proprio, però la seconda prova invece era incentrata sulle stelle e ho realizzato un progetto video con tanti piccoli disegni di stelle che nel corso del video si univano. La prova orale è andata bene, possiamo dire che ero secchiona perciò ero serena”. Una volta finita la maturità Angelina ha ancora oggi un ricordo netto del termine del suo corso di studi: “La libertà post esame è stata pazzesca e non la scorderò mai, non vedevo l’ora di finire”. Angelina, che ha conquistato da poco il disco d’oro per il singolo “Ci pensiamo domani” tratto dal suo album “Voglia di Vivere, ha annunciato il primo tour di otto date al via dal 12 ottobre a Napoli al Duel Club per poi concludere il 26 ottobre a Roncade (Treviso) al New Age Club.