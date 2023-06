Bagarre a Tagadà (La7) tra il senatore del M5s Luca Pirondini e il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco sulla commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato.

Pirondini stigmatizza la narrazione celebrativa dell’ex Cavaliere: “Tutto questo ci trova davvero sgomenti. Non si può dimenticare tutta una parte della storia di Berlusconi, che io francamente trovo insopportabile”.

Il parlamentare pentastellato cita Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri, mentre Casasco, visibilmente contrariato, scuote la testa per poi protestare senza freni: “Io non posso accettare di sentire queste cose. È inaccettabile, lei si deve vergognare“.

“Accetti ciò che hanno detto i giudici – ribatte Pirondini – sto citando sentenze. E un paese che proclama il lutto nazionale per Berlusconi e non lo ha fatto per Falcone e Borsellino è un paese che ha gravi problemi”.

Casasco ripete più volte che le parole di Pirondini sono “inaccettabili” e “vergognose” e quando il botta e risposta si arroventa, esplode definitivamente: “Lei si deve vergognare di andare in giro. Lei è quello del partito che vuole il passamontagna. Lei si deve vergognare. Stasera si guardi allo specchio e si vergogni. Si faccia uno shampoo mentale, anzi cerebrale“.

Il deputato berlusconiano verrà redarguito da uno dei conduttori, Alessio Orsinghjer, che lo inviterà a calmarsi.