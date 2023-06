“Non si può tacere come Berlusconi abbia fortemente danneggiato l’immagine della donna italiana“. Così la senatrice del gruppo per le Autonomie Julia Unterberger, durante la cerimonia di commemorazione di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. La sua frase ha suscitato le proteste della maggioranza che le ha riservato qualche contestazione anche quando ha ricordato che “alla nostra autonomia di Bolzano non ha tolto ma non ha mai nemmeno dato niente”. “Io non l’ho mai conosciuto personalmente”, ha ammesso Unterberger. “E si vede”, la replica che si è levata dai parlamentari azzurri. Pace fatta quando Unterberger ha aggiunto che “se c’è una cosa che ho apprezzato è stato il suo amore per gli animali”.