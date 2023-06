Ha allontanato con un gesto della mano il microfono del Tg1: Papa Francesco, dopo essere stato dimesso dal Policlinico Gemelli, ha deciso di sottrarsi alle interviste dei giornalisti accorsi fuori dall’ospedale in occasione della sua uscita. In particolare è stato Ignazio Ingrao, vaticanista della Rai, ad avvicinarsi al Santo Padre per fargli delle domande, ma il tentativo è andato a vuoto, visto che il Papa lo ha allontanato con un gesto inequivocabile. Bergoglio era stato ricoverato per un’operazione all’addome, e tutte le udienze sono state sospese fino a ieri 18 giugno.