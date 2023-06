È morto all’improvviso a soli 41 anni Luigi Swan, che tutti conoscevano solo come Swan, pseudonimo di Luigi Piccione, ballerino pugliese conosciuto in tutto il mondo: era infatti considerato uno dei precursori nel nostro Paese del popping e del locking, due stili di danza innovativi (rispettivamente hip funk e hip pop), entrambi nati in California.

Il danzatore e coreografo pugliese era nato a Taranto ma da diverso tempo risiedeva a Bologna. Nel corso della sua carriera aveva avuto l’opportunità di farsi conoscere in tutta Italia e all’estero: era stato infatti proprio lui a “forgiare” la maggior parte dei ballerini italiani nei nuovi stili di cui era stato il pioniere. Swan, oltre ad allenare nuovi ballerini, si occupava anche di divulgare la conoscenza e le tecniche del popping e del locking grazie a workshop, spettacoli, giurie, e convention. Sui social sono moltissimi i messaggi degli utenti che esprimono cordoglio e sorpresa per la morte improvvisa dell’artista: le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime informazioni, il ballerino sarebbe stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione.