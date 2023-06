Una ragazza di 22 anni è stata molestata e poi aggredita nella notte fra sabato e domenica a Milano. Secondo quanto riportato dalla testata MilanoToday, l’aggressione è avvenuta dopo l’1:30 in via Lazzaro Palazzi (nella zona di Porta Venezia), uno dei luoghi principali della movida milanese. L’aggressore è un ragazzo che era seduto in uno dei bar della zona in compagnia di altri uomini.

Il racconto della ragazza, che era di passaggio in compagnia di sua sorella e un amico, ha permesso di ricostruire alcuni dettagli: “All’improvviso mi sono sentita toccare e palpeggiare nelle mie parti intime. D’istinto ho iniziato a urlare e a colpire questi uomini che si trovavano seduti fuori da un bar. Davanti alla mia furia, oltre a deridermi, l’uomo che inizialmente ha allungato le mani mi ha lanciato sul viso una bottiglia di birra”. Successivamente sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno accompagnato la giovane vittima al pronto soccorso del Policlinico. La ragazza, oltre allo choc per l’aggressione subita, ha riportato una profonda ferita al labbro ma le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della ragazza, ma al loro arrivo l’aggressore e gli altri uomini del gruppo si erano già dileguati.