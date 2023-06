Continua il periodo buio sul piano sportivo per Matteo Berrettini. Tra infortuni e sconfitte, il tennista non riesce ad uscire dal tunnel. Anzi, ora un’altra batosta: il ritiro dal torneo Queen’s che aveva vinto sia nel 2021 che nel 2022. Scelta che gli costerà cara per la classifica ATP (classifica mondiale dei tennisti maschili in singolare e in doppio). In più, alle porte, il 3 luglio, c’è Wimbledon, uno degli Slam in cui il tennista italiano ha saputo dare il meglio di sé negli anni. E così, i fan, non riconoscendo più il loro campione, tornano alla carica e accusano Melissa Satta.

La showgirl, nel mirino degli haters da mesi, qualche settimana fa era intervenuta sui social per dire che era disgustata dai commenti ricevuti – alcuni erano minacce -solo perché la fidanzata di un atleta al momento non in forma. Inoltre, Melissa era anche intervenuta a Le Iene dove, proprio sull’argomento, aveva tenuto un monologo. Discorso che, però, non è proprio stato ascoltato. E ora, a seguito del ritiro, su Twitter i leoni da tastiera inveiscono nuovamente contro di lei. “Sei la causa dei suoi problemi“, scrive un utente. Ancora: “È finito come sportivo”, “È stata lei a dargli il colpo di grazia” e “Ti stai facendo distruggere la carriera da una …… poveraccio”.