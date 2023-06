“Pensate anche a NOI. Grazie“. E in quel “noi” Leonardo Pieraccioni include scherzosamente tutti i “boomer”. Nelle scorse ore infatti l’attore comico toscano è intervenuto con un video postato sul suo profilo Instagram – che vanta un milione di follower – in cui si scaglia ironicamente contro i touchscreen ormai presenti in tantissimi locali, che a detta sua, renderebbero praticamente impossibile le ordinazioni per chi…non è proprio praticissimo con la tecnologia.

“Volevo fare un appello a quelli delle grandi distribuzioni, intendo McDonald’s, Burghy ecc… ma anche vedo alla stazione, i bar… tutti ormai si sono tutti tecnologizzati e noi boomer cinquantenni quando si va a fare le ordinazioni e ci sono quei touchscreen davanti ai quali per fare l’ordine noi si rimane imbambolati, io almeno sbaglio sempre, pigio poi torno indietro… “, scherza Pieraccioni con il suo inconfondibile accento toscano.

E ancora, il mattatore televisivo prosegue con un appello: “Per noi anziani mettete una signora anziana, una pensionata di 89, 92 anni, su uno di quei banchini vecchi dei campeggi dove si giocava a briscola e così s’arriva e si dice ‘voglio il panino al prosciutto’. Una cosa diretta per noi, perché io pigio, pigio e poi non so come pagare, non so dove andare”, ha concluso ironico l’attore, ottenendo il supporto di diversi “coetanei” ma non solo.