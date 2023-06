Primo Trooping the Colour per Re Carlo III. Prima occasione quindi per celebrare pubblicamente il compleanno (che in realtà cade il 14 novembre ma questi sono, appunto, i festeggiamenti pubblici). L’evento si tiene a Londra ogni anno il secondo sabato di giugno presso la Horse Guards Parade di St James’s Park. La parata è senza dubbio molto scenografica con 1.400 soldati, 400 musicisti e 200 cavalli. A guidare il corteo stavolta è stata Juno, una giumenta di dieci anni assieme ai ‘drum horses’ Perseo, Atlante e Apollo, gli animali più anziani dell’esercito. Il Re e il primogenito William a cavallo, il resto della famiglia in carrozza. Ed è proprio qui che si è concentrata l’attenzione di mezzo mondo (l’evento viene trasmesso in diretta tv) perché il piccolo Louis, terzogenito di Kate Middleton e del principe William, a un certo punto ha dato la netta impressione di aver sentito una puzzetta. E ovviamente il piccolino non si è fatto tanti problemi nell’esprimere il disgusto. Chi sarà stato?