Un volo nel vuoto di 1200 metri e la morte. Un turista è andato oltre il bordo dello Sky Walk, nel Grand Canyon National Park, è caduto ed è morto. I fatti li racconta il Daily Mail e risalgono alla mattina del 5 giugno. Le indagini sono ancora in corso.

Lo Sky Walk è un ponte di vetro a forma di ferro di cavallo che sporge per circa venti metri dalle pareti del canyon e permette così ai visitatori di osservare il fiume Colorado che scorre sotto. Gli incidenti nel Grand Canyon National Park sono molto frequenti: stando al Freedom of Information Act sono almeno 6 le persone che hanno perso la vita e 56 quelle scomparse negli ultimi 5 anni. Secondo Ken Phillips, capo dei servizi di emergenza dell’aerea in pensione, gli incidenti accadono per svariati motivi ma la mortalità è resa maggiore dalla vastità dell’area, così grande da complicare di molto le operazioni di salvataggio: “Quando cerchi una persona, cerchi veramente un ago in un pagliaio“.