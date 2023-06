Chiara Ferragni di nuovo bersaglio degli haters. L’imprenditrice digitale ha postato alcuni scatti realizzati a City Life, quartiere milanese dove vive con la famiglia: mostra un total look di un noto brand italiano cosa che, com’è noto, fa parte del suo lavoro. In molti hanno preso di mira Ferragni parlando del suo corpo e della sua “eccessiva magrezza” (scrivono gli utenti) ma un commento in particolare ha colpito l’influencer: “Chiara ma perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa … l’anoressia si portava 10 anni fa”, con tanto di omini che ridono. Secca la risposta di Ferragni: “L’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”

Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)