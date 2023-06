Sì, lo sappiamo: questa è una rubrica da sagra paesana (peraltro il periodo è pure quello) e relativi cantanti, ma stavolta citiamo il grande Frankie Hi Nrg con “il fine è solo l’utile, il mezzo ogni possibile”. Già, perché con le Domeniche Bestiali agli sgoccioli prima di dedicarsi completamente a frittate di maccheroni in spiaggia e sagre del branzino in montagna ci si assicura di finire nei registri dei Giudici Sportivi con ogni mezzo, appunto. E noi siamo grati per la solerzia.

JIMMY GRIMBLE

Lo ricordate il film? È del 2000, e all’epoca rispondere “Il Manchester City” alla domanda “Cosa c’è di meglio del Manchester United?” era eroico come schierare Danny Tiatto al posto di Bernardo Silva (ma questa è roba da “Ti ricordi”). In ogni caso c’è il portiere in una delle gare di Jimmy che fuma e telefona in campo: avrà preso spunto Francesco Iorio del San Rocco, III categoria della provincia di Frosinone, squalificato fino al 23 luglio perché “precedentemente sostituito, si allontanava dalla panchina e si recava sul lato opposto del terreno di gioco, in prossimità della recinzione, per parlare con il pubblico. Invitato ad uscire dal direttore di gara, gli si avvicinava rivolgendogli offese e mantenendo atteggiamento minaccioso. Ricevuta notifica del provvedimento di espulsione, tornava ad avvicinarsi al pubblico e manteneva nei confronti del direttore di gara condotta irriguardosa accendendosi una sigaretta e facendo gesto volgare. Al termine della partita rientrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi al direttore di gara, gli rivolgeva ripetute offese”.

AGENZIA MATRIMONIALE

Tempi difficili per trovare marito. Persino per Selena Gomez, che è ricca, giovane e anche bella. L’attrice è andata con gli amici a vedere una partita di calcio, promuovendosi tra i calciatori. In un video su Tik Tok infatti la si vede urlare agli atleti: “Sono single. Sono solo un po’ impegnativa come persona ma ti amerò per sempre”. Chissà che non abbia funzionato.

L’UOMO COL MEGAFONO

Selena Gomez si è affidata all’autopromozione, un dirigente del Bulè Bellinzago, squadra femminile piemontese, ha scelto il megafono per comunicare sentimenti di tutt’altra portata all’arbitro facendo comminare alla sua squadra una multa da 100 euro: “Per il comportamento inqualificabile tenuto da un proprio dirigente, nominalmente non identificato, il quale, dalla tribuna, rivolgeva tramite altoparlante svariate frasi irriguardose all’arbitro durante lo svolgimento della gara”. Ma l’uomo col megafono credeva nei propri argomenti, e per questo andava avanti ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto.

GONNA FLY NOW

Sì, la colonna sonora di Rocky, è quella che fa da sottofondo all’impresa di una calciatrice panamense, che in un match del campionato femminile si è completamente disinteressata del gioco cominciando a rincorrere l’avversaria, protagonista di un precedente contrasto con lei, per sferrarle un gancio destro in piena faccia “digno de una pelea de boxeo”, scrivono i media.

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SULLE ATTIVITA’ DEL DIBU MARTINEZ

In Argentina è stata inaugurata una statua gigante che riproduce Marcelo Gallardo all’esterno dello stadio Monumental: mostra l’allenatore che alza la Libertadores vinta col River ma l’interesse è stato catturato da altri dettagli…come il notevole rigonfiamento in zona pelvica che mostra la statua. Il Dibu già ha detto che ne vuole una uguale…con lo stesso gesto fatto in finale dei Mondiali a corredo.