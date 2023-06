Di nuovo Spagna-Italia, come un anno e otto mesi fa, quando con quella sconfitta all’apparenza innocua cominciò una sequela di risultati negativi che portò la Nazionale di Roberto Mancini a mancare la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Questa sera, alle ore 20:45, gli azzurri sono impegnati nella semifinale di Nations League, di nuovo contro le Furie Rosse: un match che vale un posto in finale nella competizione finora vinta da Portogallo e Francia, ma che potrebbe come un colpo di spugna cancellare le recenti delusioni, a partire appunto da quel 2 a 1 (doppietta di Ferran Torres) con cui gli spagnoli sempre in semifinale sconfissero l’Italia al Meazza. Quella partita è stata l’inizio di un periodo maledetto: i due pareggi con Svizzera e Irlanda del Nord, poi la tremenda sconfitta con la Macedonia che ha sancito l’esclusione dalla Coppa del Mondo.

Il ct Mancini si ritrova a giocare la seconda Final Four consecutiva di Nations League, questa volta nei Paesi Bassi. L’Italia ci arriva dopo un ottimo percorso, nel quale ha vinto il girone con Inghilterra, Germania e Ungheria. Il problema però è che le prime partite del girone di qualificazione agli Europei – ben più importanti – hanno mostrato nuovamente le difficoltà di questa Nazionale, che è stata sconfitta per 2 a 1 proprio dall’Inghilterra prima di battere 2 a 0 la modesta Malta. Di fronte c’è una Spagna che ha cambiato guida tecnica: il nuovo ct Luis de la Fuente ha sostituito Luis Enrique dopo il deludente Mondiale. Le qualificazione agli Europei degli iberici però sono cominciate ancora peggio: dopo la vittoria per 3 a 0 contro la Norvegia è arrivata una clamorosa sconfitta per 2 a 0 contro la Scozia.

Programma, orario e dove vederla in tv

Spagna-Italia è in programma alle ore 20.45 di oggi, giovedì 15 giugno, allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. La vincente giocherà la finale di Rotterdam domenica 18 giugno (lo stesso giorno è in programma anche la finale per il terzo e quarto posto). La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.