In Francia sembrano esserne sicuri, il marsigliese Cristophe Galtier sarà il futuro tecnico del Napoli. Il quotidiano sportivo francese l’Equipe, che titola ““Galtier ai piedi del vulcano”, ha riportato alcune dichiarazioni di Maitre Olivier Martin, legale dell’attuale tecnico del Paris Saint Germain. L’avvocato ha spiegato la situazione del suo assistito spiegando che “la priorità è chiudere il rapporto con il Psg, dopodiché ci concentreremo sul futuro. Galtier è molto richiesto, ma questo è normale”.

Dopo aver vinto le ultime due edizioni della Ligue 1, una con il Lille e una col Psg, sono molte le società che stanno corteggiando l’allenatore francese per portarlo sulla propria panchina. Fra di queste c’è il Napoli: dopo il recente addio di Spalletti, il patron Aurelio De Laurentiis vuole stupire ancora con un tecnico in grado di gestire lo spogliatoio dei campioni d’Italia. Il Napoli, scrive La Gazzetta dello Sport, ha pronta un’offerta biennale da circa 4 milioni netti con opzione sul terzo anno, la stessa formula contrattuale adoperata con Spalletti. A Napoli Galtier ritroverebbe il suo ex giocatore al Lille e capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen.

Prima di ogni tipo di ufficialità bisognerà però aspettare la risoluzione del contratto fra il tecnico e la sua attuale squadra, alla quale si sta lavorando in questi giorni, come ha spiegato appunto il suo legale al quotidiano l’Equipe. A Galtier andranno circa 6 milioni di euro di buonuscita, ma ci sono una serie di altre clausole e bonus che vanno risolte con un accordo fra le parti.