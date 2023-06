Non ci sono solo Onana e Brozovic. I giocatori dell’Inter che hanno giocato la finale di Champions League diventano pezzi pregiati del mercato mondiale. Il Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, scrive che Carlo Ancelotti ha scelto Lautaro Martinez per sostituire Karim Benzema al centro dell’attacco del Real Madrid. Mentre per il tabloid inglese Daily Mail il Newcastle è pronto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per Nicolò Barella. I due calciatori sono considerati incedibili dall’Inter, ma l’assalto di due club con grandi disponibilità economiche potrebbe far saltare tutti i piani. Piani che al momento prevedono come titolari sacrificabili solamente il portiere camerunense, su cui è forte l’interesse del Chelsea, e il centrocampista croato, che è tentato da un esilio dorato in Arabia Saudita.

Il Real Madrid punta al grande colpo: Kilian Mbappé. La trattativa per l’attaccante francese del Psg però si prospetta lunga. Inoltre, Lautaro risponde al prototipo di giocatore simile a Benzema. I numeri di questa stagione riflettono anche la sua crescita: 28 gol segnati in tutte le competizioni. Secondo il Mundo Deportivo, il numero 10 dell’Inter è gradito ad Ancelotti e l’argentino sarebbe felice di vestire la maglia dei Blancos. Il Real Madrid inoltre vorrebbe rafforzare la squadra anche sulla fascia sinistra e ha puntato un ex nerazzurro, Achraf Hakimi, che alcuni voci davano come possibile obiettivo della stessa Inter. Il nazionale marocchino vuole lasciare il Psg e andrebbe a coprire un ruolo in cui la rosa di Ancelotti conta solo Dani Carvajal. Ma attualmente ci sono due grandi ostacoli: ha un contratto fino a giugno 2026 con il club parigino e in questo momento guadagna oltre 10 milioni di euro netti a stagione.

Barella è invece un pallino del manager del Newcastle Eddie Howe, che lo vede come un giocatore che può operare sia come numero 6 che come numero 8, le posizioni a cui il tecnico e il club stanno dando la priorità quest’estate. L’offerta di 60 milioni però non è considerata sufficiente per convincere l’Inter a privarsi della sua stella. Inoltre, il club in mano al fondo saudita Pif, che si deve rinforzare dopo la qualificazione alla prossima Champions, non ha un fascino tale da convincere il centrocampista della Nazionale a lasciare Milano. Secondo il Daily Mail, però, nelle mire del Newcastle ci sarebbe anche il terzino nerazzurro Federico Dimarco. Un altro che si è distinto nel percorso europeo nerazzurro.