La possibilità che l’attaccante del Paris Saint Germain Kylian Mbappé possa abbandonare la capitale francese sembra essere diventata una questione di Stato. È stato lo stesso presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di un’intervista rilasciata a RMC Sport, a confermare a un tifoso la possibilità che lui stesso in prima persona possa provare a convincere il campione 24enne a rimanere in Francia, affermando che “non sa” sa se il futuro di Mbappé sarà lontano da Parigi. Macron ha assicurato che sicuramente “cercherò di fare pressione” per farlo rimanere.

L’attaccante del Psg ha già comunicato con una lettera alla società che non intende attivare l’opzione di rinnovo fino al 2025, sembra in virtù di un interesse da parte del Real Madrid. A questo punto il club parigino deve valutare se tenere Mbappé, rischiando di perderlo a zero tra un anno, oppure cedere e venderlo in questa sessione di mercato. Chissà se il presidente francese proverà a intercedere anche questa volta. Secondo alcune indiscrezioni infatti, questo tipo di pressione nei confronti del giocatore è arrivata anche la scorsa estate. Macron, dopo aver visto manifestarsi un interesse spagnolo per Mbappé, lo aveva convinto a un rinnovo biennale con opzione fino al 2025 con il Psg.