“Perché non ti mostri in tv senza trucco e con i tuoi capelli? Al naturale stai benissimo”. Così Bruno Vespa a Silvio Berlusconi. Lo racconta lo stesso giornalista intervistato dal Corriere della Sera e a proposito di un’amicizia con l’ex premier nella quale si poteva dire tutto, anche dare suggerimenti estetici. Come rispose Berlusconi a quel consiglio? “Sorrise, ma non raccolse“. Il giornalista ricorda gli ultimi incontri: “Nell’ottobre 2021 e 2022 ad Arcore eravamo in tre a tavola. Marta Fascina è stata sempre silenziosa, tranne poche parole oggettivamente di buon senso. Berlusconi le era molto legato. Mi ha colpito che portasse la fede al dito, perché prima non gliel’avevo mai vista”. E su Ruby e le ‘cene eleganti’, Vespa afferma: “Diceva che quella era la sua vita privata e io, sia in tv che nei libri, obiettavo che la vita privata di un premier ha dei limiti”.