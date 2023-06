Secondo indiscrezioni della stampa francese, Kylian Mbappé non accetterà l’estensione del contratto di un anno al Paris Saint-Germain, che gli permetterebbe di giocare con il club parigino fino al 2025. Il centravanti ha stupito i vertici del Psg con la sua decisione di non attivare il rinnovo previsto nell’accordo firmato la scorsa estate: presentata attraverso una comunicazione formale, la risoluzione del calciatore 24enne arriva dopo quella di Lionel Messi che aveva già annunciato la sua partenza per l’Inter Miami, squadra della Major League Soccer.

Un’ipotesi per il fuoriclasse francese è adesso quella di un corteggiamento da parte del Real Madrid, attualmente alla ricerca di un attaccante dopo la perdita del veterano Karim Benzema, approdato all’Al-Ittihad in Arabia Saudita.