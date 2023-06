Un sentimento puro e riservato quello che hanno vissuto Pier Francesco Forleo e Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Un grande amore, il loro, che si è interrotto il 9 giugno scorso con la morte prematura del dirigente Rai. Insieme non avevano bambini ma una bellissima famiglia allargata. Elisabetta, fedele ai suoi valori di privacy, ha preferito non esporre il proprio dolore sui social. E solo oggi, 12 giugno, in occasione dei funerali ha pubblicato una storia che li ritrae insieme e anche un post con la scritta: “Ciao amore mio“. Una dedica tanto semplice quanto forte, che ha portato gli utenti del web a commentare con dolci messaggi di supporto e vicinanza.

