Il lutto in casa di Mara Venier è arrivato, inevitabilmente, anche nel salotto pomeridiano di Domenica In. La conduttrice ha voluto dedicare l’apertura di puntata proprio al genero Pier Francesco Forleo, morto improvvisamente. “Io voglio cominciare salutando Pier – ha detto Venier visibilmente commossa – È stato un importante dirigente di questa azienda la Rai che tutti noi amiamo moltissimo, lui si occupava di sport”.

“Ma per me era solo mio genero – ha aggiunto – E io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni“. Un inizio obbligato per la conduttrice che ha sottolineato di non poter fare altrimenti per ricordare chi “ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni”. “Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo”, ha concluso la conduttrice.