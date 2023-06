Grande esaltazione per la vittoria della Champions da parte del Manchester City, che conquista uno storico Treble. Ma anche stupore e applausi per la partita dell’Inter, che ha reso la finale di Istanbul tutt’altro che scontata, come invece doveva essere secondo i pronostici e le aspettative della vigilia. “H3roes“, titola il Daily Star, “Delizia turca del City” è invece l’apertura del il Daily Mail. Come prevedibile la stampa inglese esalta la squadra di Pep Guardiola, ma allo stesso tempo sottolinea i grandi meriti della squadra di Simone Inzaghi descritta come “un avversario di valore” e “il più difficile di tutta la stagione europea“.

Il Sun titola “Threemendous” sempre giocando sui tre trofei vinti da Gundogan e compagni, mentre il prestigioso Time titola: “Una notte di fatica ha reso il trionfo del City ancora più dolce”. Lo stesso quotidiano londinese si complimenta con l’Inter che “si è rivelata un valido avversario, costringendo il City a sudare il suo primo trionfo”. “Simone Inzaghi ha organizzato al meglio la squadra, e chi si aspettava un corteo funebre si è dovuto presto ricredere, perché, come è giusto che fosse, è stata la partita europea più difficile per il City”, si legge ancora.

Anche per il Guardian “il City ha dovuto soffrire parecchio, l’Inter lo ha schiacciato molto più di quanto in molti si aspettassero. La squadra che ha chiuso al terzo posto in Serie A riparte da Istanbul con rimpianti amari, perché il margine è stato sottile“. Infine quotidiano locale Manchester Evening ha titolato: “il City ha trasformato una partita da dimenticare in una notte da ricordare per sempre”.

Dall’Inghilterra alla Spagna, i principali quotidiano sportivi iberici celebrano in particolare il trionfo di Pep Guardiola dodici anni dopo l’ultima volta con il Barcellona. Ma grande risalto anche all’autore del gol vittoria. “Don Rodrigo“, titola Marca con un chiaro richiamo ‘manzoniano’ all’autore del gol decisivo, Rodri. Lo stesso quotidiano spagnolo sottolinea però che l’Inter ha reso questa finale una “tortura” per il City. “Champions City”, è il titolo di Mundo Deportivo ancora con elogi a Rodri e Guardiola, mentre per As è “la Champions di Rodrigo”. In Francia, l’Equipe titola a tutta pagina “Manchester City a la ‘Pep’fection’” con chiaro gioco di parole tra il nome di Guardiola e la parola perfezione.