Italia–Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo a livello giovanile, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale italiana. Gli Azzurrini questa sera sfideranno i sudamericani nella finale del Mondiale Under 20 che si disputa in Argentina. Un po’ di storia i ragazzi del ct Nunziata l’hanno già scritta in questa lunga cavalcata iniziata 21 giorni fa diventando, dopo due semifinali perse consecutivamente, i primi a disputare una finale mondiale di categoria. L’Italia si presenta alla finale anche con il capocannoniere del Mondiale: Cesare Casadei, autore di sette gol in sei partite. Ma non è l’unico protagonista del percorso degli azzurri, fatto di cinque vittorie e una sola sconfitta nella fase a gironi (0 a 2 con la Nigeria): cino Tommaso Baldanzi e Francesco Pio Esposito, ma anche il 17enne Simone Pafundi, autore della pennellata su punizione che ha eliminato la Corea del Sud in semifinale.

Di fronte c’è l’Uruguay, una squadra dal modulo variabile, a dimostrazione della qualità e della duttilità dei giocatori che ha a disposizione l’allenatore Marcelo Broli. Gran possesso palla, propensione all’attacco, gioco ordinato con i reparti sempre alla distanza giusta e, in aggiunta, la qualità di Anderson Duarte, ottimo finalizzatore, esterno sinistro d’attacco del Defensor Sporting. “Sarà una partita bella da vedere – ha dichiarato Nunziata in conferenza stampa – perché sia noi che loro amiamo il bel gioco e la propensione all’attacco. Due squadre che hanno meritato di arrivare fin qui e che onoreranno l’impegno. Noi abbiamo molto entusiasmo e i ragazzi sono carichi. Sono orgoglioso della mia squadra che ha carattere e grande qualità”.

Orario e dove vederla in tv

La finale tra Italia e Uruguay si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di La Plata. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 23 italiane e la partita viene trasmessa in diretta in chiaro su Rai2. Disponibile anche la diretta streaming su RaiPlay.