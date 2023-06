È Fiorello show anche al Tg1. Il conduttore dei record che ieri, venerdì 9 giugno, ha chiuso con ascolti clamorosi la prima stagione di VivaRai2, è stato ospite del telegiornale dell’ora di pranzo della rete ammiraglia facendo “scatenare” anche la conduttrice, Sonia Sarno.

Fiorello ha prima parlato del successo del suo show, nato quasi per caso: “Neanche noi pensavamo al varietà, ma a un programma che commentasse le notizie”. Poi, una ciliegia tira l’altra, è nato il grande show che ha portato, nella sola giornata di venerdì, oltre 1 milione di telespettatori davanti alla tv.

Durante i 12 minuti al tg Fiorello ha “stuzzicato” più volte la giornalista che si è prestata al gioco. Fino a farle ballare “La notte vola”, di Lorella Cuccarini. “Basta basta – ha detto Sarno dopo pochi secondi di balletto – 20 anni di Tg1 polverizzati in un minuto“. Senza mollare il colpo, però, lo showman ha continuato lo scambio “ballerino”, rispondendo alle domande assumendo posizioni di danza. “Signori è la Cuccarini del Tg1”, ha quindi insistito Fiorello. Fino a quando la giornalista non ha chiuso l’edizione: “Perdonatemi. Per quest’edizione è veramente tutto”. “E da lunedì il Tg1 ballato da lei”, le ha fatto eco Fiorello, pochi secondi prima dei titoli di coda, consigliandole anche di andare a “Ballando con le stelle”.