Sarebbe di Sibora Gagani, 22enne di Nettuno scomparsa nel 2014, il corpo ritrovato in un appartamento di Torremolinos, nella provincia di Malaga, in Spagna. A ritrovare il cadavere è stata la polizia durante un’inchiesta su Marco R., 45enne, con cui la giovane aveva una relazione. La scomparsa della 22enne di origini albanesi, avvenuta nel luglio del 2014, in realtà nascondeva un femminicidio. Secondo quanto riporta El Paìs, che cita fonti investigative, il corpo senza vita è stato ritrovato in una cassa di legno nascosta tra due pareti nell’appartamento in cui Sibora Gagani viveva col compagno. La perquisizione dell’abitazione – durante la quale è stato utilizzato anche un sistema a raggi X – è partita dopo che il 45enne ha ucciso un’altra ex, una 28enne di nome Paula, colpita a morte con un coltello, sempre a Torremolinos, lo scorso 27 maggio. Marco R. è fuggito, ma è stato catturato dopo qualche ora dalla polizia.

Il cadavere ritrovato nell’intercapedine è ora all’Istituto di medicina legale per l’autopsia e l’identificazione. Anche se manca ancora la prova del Dna, nessuno dubita che il corpo ritrovato sia quello di Sibora Gagani: è stato proprio Marco R., dopo l’arresto per aver pugnalato e ucciso la sua ex fidanzata Paula, a confessare di aver tolto la vita a Gagani e aver murato il suo corpo ormai quasi dieci anni fa. A spingere l’uomo alla confessione è stata la visione – mentre si trovava al commissariato di polizia dopo l’arresto – di un’immagine della 22enne italiana affissa a una bacheca. A quel punto Marco R. ha confessato spontaneamente di aver utilizzato acido per far scomparire il corpo e di averlo appunto nascosto dietro a un muro. Il presunto autore dei fatti non ha poi confermato ufficialmente la propria dichiarazione, ma la magistrata che si occupa del caso ha ordinato la perquisizione dell’appartamento dov’è stato ritrovato il corpo.

Sibora Gagani si era trasferita con Marco R. nel 2011 nella provincia di Malaga e scomparve improvvisamente il 7 luglio 2014 dopo la fine della relazione. Da allora i suoi cari non hanno più avuto notizie di lei. Secondo quanto dichiarato dalla famiglia a un altro quotidiano iberico, El Español, l’uomo aveva detto loro che la ragazza se ne era andata lasciando tutti i suoi averi nell’appartamento.