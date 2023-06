Sono in corso le operazioni di soccorso e salvataggio di persone e animali nella regione di Kherson dopo gli allagamenti dovuti alla distruzione della diga Nova Kakhovka. La polizia e i soccorritori hanno evacuato i residenti locali e salvato gli animali nelle aree alluvionate dopo che la parziale distruzione della grande infrastruttura ha causato un torrente d’acqua che ha messo in fuga le persone. Mosca e Kiev si sono scambiate la colpa per aver aperto un varco nella diga.