Nuovo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco. Bergoglio sarà operato nella giornata odierna per il rischio di un’occlusione intestinale. L’intervento, considerato urgente, segue quello al colon a cui il Pontefice fu sottoposto il 4 luglio 2021. Si prevede un ricovero di alcuni giorni. Ieri mattina, dopo essere stato al Fondo Assistenza Sanitaria, ovvero l’ambulatorio vaticano, il Papa si era recato al Gemelli per fare una tac. I risultati dell’esame diagnostico hanno convinto i medici della necessità di rioperare Bergoglio. Si tratta del terzo ricovero al Policlinico romano dopo quelli del 2021, durato dieci giorni, e del 29 marzo 2023, quest’ultimo a causa di una bronchite, durato tre giorni.

“Il Santo Padre – ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni – al termine dell’udienza generale si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria – ha detto ancora Bruni – durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

Prima di ricoverarsi al Gemelli per essere operato, Francesco ha tenuto regolarmente l’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Erano presenti eccezionalmente le reliquie di santa Teresa di Gesù Bambino, patrona universale delle missioni, di cui il Papa è devotissimo. Prima di iniziare l’udienza, Bergoglio si è fermato in preghiera silenziosa davanti l’urna con le reliquie della santa. “È bello che ciò accada – ha commentato Francesco – mentre stiamo riflettendo sulla passione per l’evangelizzazione, sullo zelo apostolico. Oggi, dunque, lasciamoci aiutare dalla testimonianza di santa Teresina. Lei nacque 150 anni fa, e in questo anniversario ho intenzione di dedicarle una lettera apostolica”. Bergoglio ha proseguito il ciclo di catechesi La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, incentrando la sua meditazione sul tema Testimoni: santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni. Immediatamente prima di recarsi in piazza San Pietro, il Papa ha ricevuto in udienza privata il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, e successivamente il dottor Zuhair Alharthi, segretario del King Abdullah International Centre for interreligious and intercultural dialogue.

