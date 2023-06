Non ha avuto dubbi: era la sua vicina di casa ad intrattenere una “liason” con il marito. Così, accecata dalla gelosia, al culmine di un confronto molto acceso, ha pensato bene di colpire la “rivale” con una coltellata. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, lo scontro, che ha visto protagoniste due donne di origini marocchine, è avvenuto lo scorso 2 giugno nel piccolo comune di Nove, in provincia di Vicenza. Fortunatamente la donna accoltellata ha riportato solo ferite poco profonde ed è adesso fuori pericolo, mentre l’autrice del gesto è stata denunciata per lesioni. Ad indagare sulla vicenda è adesso la Questura di Bassano del Grappa, che sta tentando di ricostruire le circostanze dell’accaduto.